紅魔藍月曼市打吡演攻防戰 波基斯加盟增火力 曼城防線添考驗

曼聯vs.曼城 now611/621台 明晨00：30直播

曼聯與曼城今季已碰頭3次，紅魔在聯賽首循環作客凱旋，聯賽盃4強各贏一場。波基斯則是曼聯在聯賽盃出局翌日才加盟，之後7場悉數上陣，為球隊取得4勝3和，個人亦有3入球2助攻，以一名季中救兵來說算難得，在首嘗曼市打吡滋味前，他更獲提名英超2月最佳球員六強。

史達寧近10仗食白果

曼聯於聯賽上周賽和愛華頓，續落後第4的車路士3分。《泰晤士報》指波基斯對隊友賽後反應感失望，認為可以做得更多。曼聯領隊蘇斯克查亦說：「他追求勝利，不會覺得99%就足夠，由士砵亭到現在都沒改變。」另一方面，葡萄牙傳媒指波基斯與多名球員的轉會有問題，其經理人文迪斯及前國腳迪高等47人，被葡萄牙稅局調查。

落後利物浦25分的曼城，幾可肯定英超衛冕失敗。球隊近期防守改善，各項賽事五連勝之餘亦只失兩球，更因足總盃賽程安排而有多一日休息。不過，「藍月」今仗攻力存隱憂，奇雲迪布尼剛傷癒，有別於對手的哈利馬古尼，最多只可後備上陣。翼鋒史達寧19次對陣曼聯未曾建功，各項賽事入球荒亦達10場，但他表示自己距離個人單季入球紀錄不遠，有信心在剩餘比賽作突破，更稱：「曼城如再贏兩項盃賽，今季仍稱得上成功。」

安察洛堤領愛華頓倒戈車路士

至於車路士今晚迎戰愛華頓，賽前再有高華錫腳跟受傷，與停賽的佐真奴費路等8將缺陣。上輪被逐的客軍意大利籍主帥安察洛堤打甩停賽令，可臨場倒戈。「肥安」9年前領車路士敗予愛華頓，在葛迪遜公園即場被辭退，但他表示與車仔班主艾巴莫域關係友好：「離職後有兩、三次入場觀看車路士比賽，他都特別款待。」愛華頓亦公布與前鋒卡維特利雲及後衛賀基迪續約5年，卡維特利雲年初曾傳加盟曼聯。