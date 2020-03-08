曹星如衝奧首擊奏凱 險勝闖8強 距奧運擂台只差一步

東奧亞大區外圍賽上周二在約旦安曼展開，港隊派出4男1女參賽，職業賽22連勝的曹星如回歸業餘拳壇，今仗出戰男子57公斤級別。這名32歲星將首圈輪空，昨在16強首仗對手是年輕10歲的前亞洲大學生賽季軍沙治索夫。藍角的星如在首回合搶先進攻，對手一度跣腳，星如乘勢搶分；沙治索夫次回合搶回主導權，組合拳多次命中，但星如仍反擊得分，兩回合後領先。星如雖在第3回合處於劣勢，但最終以 3：2險勝，取得2018年底回歸業餘拳壇後的國際賽首勝。

重返業餘賽後首勝

相較昔日12回合的職業賽，業餘賽只打3回合，但要為緊密賽程保留體力。星如今日要在恢復的同時，繼續保持體重，他對昨仗發揮亦感滿意：「今場比賽表現算可以，但出拳密度未夠，亦要注意保持攻擊距離和閃避對手還擊。」

8強鬥世界冠軍勢陷苦戰

他明日在8強對戰烏茲別克隊的米薩夏利諾夫，後者昨挾頭號種子之勢，以5：0輕取印度隊拳手。25歲的米薩夏利諾夫戰績彪炳，至今累積32勝12負，2018年亞運封王後愈戰愈勇，去年連奪亞洲賽及世界賽冠軍，星如下輪勢陷於苦戰。假使星如未能打入4強，仍可在名次賽爭取前6，從而取得奧運席位。

至於港隊唯一女將歐盈盈昨在51公斤16強，戰至第2回合被裁判終止比賽，敗予賽前9勝11負的菲律賓隊好手瑪奴，隊友譚駿軒亦在男子52公斤，以0：5被澳洲隊拳手雲活淘汰，同樣無緣8強，只能在今年5月的終極外圍賽爭入奧。