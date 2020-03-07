體壇快訊：俞雅欣昆士蘭賽跳遠封后

張綽珈世青無緣決賽

16歲小將張綽珈昨在愛沙尼亞首都塔林，以港隊獨苗身份出戰花樣滑冰世青賽，她昨在短節目獲44.87分，無緣以前24名晉決賽。

何李配卡國賽混雙摘銅

香港乒乓球隊昨續戰卡塔爾公開賽，何鈞傑伙拍李皓晴在混雙4強以7：11、6：11、5：11敗予日本隊的水谷隼/伊藤美誠，不設銅牌戰下摘銅。此外，何鈞傑伙黃鎮廷在男雙8強以局數3：2過關，另一男雙組合林兆恒/吳柏男，則與女雙的蘇慧音/朱成竹，同樣在8強止步。

安倍重申東奧如期

日本首相安倍晉三昨出席參議院全體會議時，重申東京奧運及殘奧將按原定計劃舉行，當局未有就延期或取消進行討論。另據日本共同社報道，奧運聖火採集地希臘奧林匹亞市出現新型冠狀病毒肺炎確診病例，原定本月12日舉行的聖火傳遞活動或縮減規模。

桃田右眼留疤視力回復

羽毛球世界一哥桃田賢斗年初贏得馬來西亞大師賽後遇車禍，右眼窩底骨折，早前接受手術後，昨在東京召開記者會。右眼皮位置有明顯疤痕的桃田（圖）表示，視力已回復正常，訓練量及狀態有待提升。日媒預計他最快在5月湯姆斯盃復出，備戰東京奧運。