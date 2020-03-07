球場解封閉門復賽 今將軍澳場演足總盃 流浪東方首圈爭出線

標準流浪vs.東方龍獅 將軍澳運動場 下午14：30開賽（閉門）

經多次延期，足總盃今起開戰，本月將於將軍澳運動場上演首圈至準決賽共8場賽事。揭幕戰由流浪對東方，爭逐一個8強席位，勝方將於15日鬥傑志。康文署雖重開球場閉門比賽，但設多項限制，如總入場人數限180人，所有人士入內都需量度體溫及填健康申報表，每間更衣室每次只限6人同時使用，更不能使用沖身設施，賽後雙方球員需從足總安排的兩架專車旅巴，到車程約5至10分鐘的將軍澳足球訓練中心梳洗。

沖身設施被禁 賽後將軍澳訓練中心沖涼

東方門將葉鴻輝說，賽後會先以毛巾濕水抹身，並看屆時情况決定會否隨隊上專車再沖身，「賽後不能即時沖涼下，這樣好過什麼也不做。」他補充，現時能有球場比賽已不錯，「希望當局可逐步放寬。」流浪中場歐陽耀冲則笑言，想像不到到時情况，「有住將軍澳的朋友甚至跟我說，賽後可到他的家中沖涼」。他說，球員比賽過後有疲態，滿身大汗再上旅巴並不理想，若雨戰致有泥濘，更不堪設想，「香港人勝在適應力強，現在我們唯有適應無涼沖」。但他認同，現在續有比賽是好事，「香港已少比賽，球員只練習沒比賽是沒意思，亦難維持狀態。」

盧卡斯復出助東方攻堅

因賽事改期，東方射手盧卡斯於上仗菁英盃分組賽已停賽期滿，今仗可聯同另外兩名射手辛祖及艾華頓齊攻堅。東方主教練李志堅說，在康文署重開球場後，讓球隊有較清晰方向準備，也令球員有較佳心態備戰。由於足總盃冠軍可參加來季亞洲賽，李志堅表明，今仗不容有失。流浪在菁英盃最後一仗以6：3大勝理文，終取得今季各賽事的第2場勝仗，兩名進攻主力巴辛及季中加盟的史提芬彭利拿，在該仗各連中三元，李志堅也稱不能視流浪為弱旅：「對手有很多豐富經驗球員，人腳並不差，加上今仗是盃賽，絕對不易應付。」