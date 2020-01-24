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2020年3月7日星期六
阿迪達修廠見效勢破槌 奧斯爾重生 前場觸覺利攻守
英超因疫情取消賽前握手禮 眾領隊有閉門作賽心理準備
何詩蓓美國聯賽破100自香港紀錄封后
恩哈路起孖 曼聯英足盃挫打比郡闖8強
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意甲主席擬就國米班主言論提告
足壇快遞：前丹麥世盃國腳確診新冠肺炎
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球場解封閉門復賽 今將軍澳場演足總盃 流浪東方首圈爭出線
港足世盃外鬥兩伊料延至10月補賽
曹星如劍指東奧首擊 今外圍賽鬥小將爭入8強
勇士不敵速龍 咖喱仔復出貢獻23分
體壇快訊：俞雅欣昆士蘭賽跳遠封后
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【明報專訊】（請看附圖）
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