阿迪達修廠見效勢破槌 奧斯爾重生 前場觸覺利攻守

阿仙奴vs.韋斯咸 now621台 晚上23：00直播

純粹計算接手後所得的聯賽積分，阿迪達還不如安察洛堤之於愛華頓，亦反映了所謂不敗強勢的虛無。本文主題並非要比較這兩人或這兩隊，惟彼此倒算是異曲同工，就是避免諗多咗以致簡單事情複雜化。聚焦在阿迪達。重用手上最好的球員、放在最佳位置，配合最適當的戰術，令進攻由後場開始的推進變得暢順，防守結構亦趨向緊密；而此處所指的最佳球員，排首位，乃奧斯爾。

奧斯爾遭艾馬利冷落難發揮

固然前中後不同司職無法直接比併列明優次，但奧斯爾於艾馬利麾下遭投閒置散，哀嘆嘥料之餘，也使艾馬利重點引入的後場組織上前徒具虛名，從未發揮十足功力。艾馬利的攻擊，向前的outlet主要為兩閘，尤其是右閘，倘像利物浦有個TAA，自然也會相當有效，無奈沒有，於是路線相對predictable，既容易被堵塞，亦容易出現後衛及門將受壓迫所造成的失誤送禮。如今用上奧斯爾，具備智慧觸覺睇準時機，墮後至敵方第一及第二壓迫線之間空位，通過快速scanning（日後有機會再談）決定即時傳送抑或自己轉身。一旦打通了這一關，攻勢往往便是海闊天空，只看最後臨門的傳射把握而已。

是的，用奧斯爾便很可能犧牲防務跑動效率，此亦屬艾馬利所持理據。然而，記憶中柏高應該有提過，奧斯爾絕非不願守，全因懶洋洋的姿態動作構成先入為主的印象誤解，纏敵的徹底程度恐怕遠超大眾想像，在雲格治下的無章法防守也肯補位，在阿迪達的有組織壓迫及退守更見投入，往往身先士卒啟動高位反搶，在前場的遮線能力亦強，甚至在陣地戰防禦中也會積極地在邊路完成夾擊陷阱。

比比再不「八達通閘機式盯人」

此處提及一個重要詞語，乃有組織壓迫。高位壓迫可非鴨仔波，而是理應有明確目的，誘導對手移動或把球踢去預設區域。偏偏艾馬利的逼搶一直徒靠盲頭烏蠅式亂追，遲遲未見明顯改進（language barrier也可能屬原因之一），散收收的結構盡情暴露中堅的速度罩門。今季更大鑊的是球員愈踢愈心知艾馬利死期不遠，逐漸無意執行指令。任何封關抗敵，僅僅一個缺口便足以全盤崩潰，睇見尼高拉斯比比的八達通閘機式盯人真係火都嚟，但在換帥後，單計守備心態又猶如另一個人。

當然阿迪達執教時日尚短，儘管戰術上的運用和變化具有哥迪奧拿影子，惟未有足夠證據確定前途無限。傷兵不斷乃一個問題，剛在周中足總盃便再有盧卡斯托拉拿被夾到足踝骨裂復出無期，肯定缺席今天迎戰韋斯咸的打吡。另一問題為舊事重提的高層混亂，阿迪達賽前也出口術呼籲盡早跟奧巴美揚續約。畢竟在上位者施政失誤，導致庶民下屬硬食，大家都嘗透了吧。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。