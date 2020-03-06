體壇快訊：黃杜配卡塔爾賽混雙首圈出局

PSG皇蘇闖法盃西盃決賽

基利安麥巴比入3球，尼馬及沙拉比亞建功，令巴黎聖日耳門（PSG）作客5：1淘汰里昂，闖入法國足總盃決賽。皇家蘇斯達則在西班牙盃4強次回合作客1：0勝米蘭迪斯，兩回合贏3：1，32年來首入決賽。另外，拜仁慕尼黑德國盃作客1：0挫史浩克04後晉4強。

細哨涉假護照入境巴拉圭被捕

39歲巴西隊名宿「細哨」朗拿甸奴，日前在巴拉圭出席慈善活動，但昨與兄長及一名同行男子涉提供虛假護照入境，在酒店被當地警方拘捕，目前正被司法調查並限制出境，三人未來需要出庭作證，再決定會否被正式控告。

居里今復出鬥速龍

金州勇士球星史堤芬居里落實在今早迎戰多倫多速龍的常規賽復出，這名31歲控衛因左手骨折已養傷逾4個月。另外，新星盧卡當錫昨取「三雙」，助達拉斯獨行俠於主場加時以127：123挫有錫安威廉臣取21分的新奧爾良塘鵝。而東岸一哥密爾沃基公鹿，則憑「字母哥」安迪度高安普取「準三雙」，主場119：100輕取印第安那溜馬。