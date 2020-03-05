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2020年3月5日星期四
紅軍負車仔失英足盃 16強吞兩蛋 寄望聯賽歐聯免四大皆空
朗尼領打比郡倒戈曼聯 揚言入球會慶祝
港隊勢添東奧兩席 單車男女隊有望首戰麥迪遜
國際泳聯或褫奪孫楊世界冠軍
C朗返葡國證母親無恙 意盃4強因疫情延期
葡軍歐國聯碰法國克羅地亞 PSG拒麥巴比出戰東奧
錫安破得分紀錄難阻塘鵝敗陣
體壇快訊：林兆恒卡塔爾闖男雙正賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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