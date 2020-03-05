港隊勢添東奧兩席 單車男女隊有望首戰麥迪遜

改例後資格失而復得

世界賽屬最後奧運積分賽，但男將張敬樂及梁峻榮未能完成200圈賽事，女隊的逄瑤及梁寶儀則在18隊中排名14。港隊原以為錯失這兩項奧運資格，但國際單車聯盟在新賽例訂明，若在裁判示意叫停下未能完成賽事，將獲最後一名衝線隊伍次一級的分數，令港男隊保住奧運排名15位，扣除已入圍團體追逐賽的8隊，以第8位在餘下8個麥迪遜資格佔一席。女隊奧運排名亦升上第14位，扣除團體追逐賽名額，同樣以第8位剛好趕上奧運尾班車。連同「牛下女車神」李慧詩取得的4張短途入場券，加上港隊已鎖定男子公路賽名額，單車隊料奪7張入場券，看齊乒乓球隊，亦令港隊增至28個東奧資格。

不過，仍在爭入奧的羽毛球隊接到壞消息。亞洲賽原定4月於中國武漢舉行，但因新型冠狀病毒肺炎疫情，賽場亦改建成方艙醫院，亞洲羽聯昨宣布賽事移師菲律賓。不過，菲國規定來自港、澳的外籍人士，入境需隔離檢疫14天，港隊上月因而被迫棄戰團體亞洲賽，如今這項壓軸奧運積分賽再度落戶菲國，令港隊需再作部署。