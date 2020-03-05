紅軍負車仔失英足盃 16強吞兩蛋 寄望聯賽歐聯免四大皆空

繼周日被屈福特打破聯賽不敗身後，利物浦昨仗再次碰壁。紅軍一改過去數輪以小將為主的陣容，由沙迪奧文尼、華基爾雲迪積克等主力擔正，迎戰賽前5場僅1勝的「藍戰士」。開賽13分鐘，法賓奴泰華利斯禁區前失球，韋利安截得皮球後施射，為主隊先開紀錄；易邊後，巴克里再射成2：0。利物浦其後換入羅拔圖法明奴及穆罕默德沙拿，但為時已晚，仍吞兩蛋敗走史丹福橋。

高普放眼未來3周冀重返勝軌

利物浦上半季氣勢如虹，但歇冬後表現下滑，兩周前在歐聯16強首回合落後馬體會0：1，隨後聯賽回歸主場對韋斯咸，雖然苦戰下險勝3：2，但連同上輪屈福特及昨仗足總盃，各項賽事作客三連敗。紅軍下周在歐聯次回合主場需以勝仗爭取晉級，本周六則先在聯賽對般尼茅夫，主帥高普誓返勝軌，但不願再談對屈福特的敗仗：「希望大家別再提起，過去3周顯然不是今季最佳時刻，但正是時候迎來最好的3周。」

18歲基摩亞膺最佳球員

闖關8強的車路士，有18歲中場小將基摩亞表現搶鏡，當選昨仗最佳球員。上月提拔他上一隊的林柏特表示：「他用表現證明已適應這水平的賽事，他可以加入（一隊）了。」另一英超隊紐卡素同晚作客以3：2淘汰英冠的西布朗，另一英冠隊雷丁則戰至加時，以1：2不敵英超的錫菲聯。

而現執教蘇超格拉斯哥流浪的利物浦名宿謝拉特，日前在蘇盃8強領軍出局後曾傳出離隊，但他昨稱除非被炒，否則永不請辭。此外，英超賽會宣布曼城與阿仙奴下周四補賽，將是「廠長」阿迪達首次回到曼城主場倒戈。

（英足盃消息）