為愛女復出 「阿金媽」再寫傳奇 第二度重拾球拍 36歲挑戰人生馬拉松

14歲出道，20歲登上單、雙打世界第一，兩年後再在美國公開賽首奪大滿貫，一代球星阿金與年長一歲的同胞軒寧，曾將比利時網球推上世界巔峰。2007年，24歲的阿金因傷掛拍，隨後結婚誕女，看似飛入尋常百姓家，兩年後突然復出，其後再奪美網及澳網冠軍，亦曾重返一姐寶座。

兼顧事業家庭 為子女更惜身

2012年，她在美網次圈止步後再次掛拍，當時累積41項單打錦標，5年後更登上名人堂。不過傳奇未就此停下，她專注家庭多年後靜極思動，去年底宣布再次回歸。2009年阿金首次復出，2010年衛冕美網時，帶同一歲多的長女Jada捧盃的畫面，成一時佳話；相隔10年，愛女變成復出動力。阿金透露去年戰畢澳網傳奇賽，對網球重燃熱情，亦獲Jada力撐：「她說服我一定要重返球場，並要認真地回歸。」

不過，阿金透露7歲次子態度迥異：「他總是想我快點輸，然後回家陪他。」已是三子之母的阿金，難像當年全情投入，如今訓練和比賽計劃，都要遷就子女學業。摸索如何平衡兩個身分，令她對網球有新體會：「現在我更愛惜自己，不能為孩子放棄生活，這是我曾遺忘了的。」

冀享受球員生涯不強求錦標

她原本希望出戰今年澳網，但因膝傷未癒，押後至上月中以外卡出戰迪拜錦標賽。雖然她在首圈不敵西班牙籍好手梅古露莎，但年輕10歲的後者亦以「不可思議」形容前輩。阿金本周再赴墨西哥出戰蒙特雷公開賽，今在首圈迎來頭號種子、英籍一姐干達。不過相比錦標，早已成為傳奇的她，只想享受失而復得的球員生涯：「我不需證明任何事，只想挑戰自己、變得更強，這是我給自己安排的一場馬拉松。」