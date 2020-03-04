奧運合約列今年 日官員稱可延期 東奧恐因疫情變「冬奧」 國際奧委會強調如期

新冠肺炎在全球多地爆發，日本連月來疫情嚴重，引來東京奧運取消的猜測。橋本聖子（圖）昨在國會接受質詢時，表示東奧合約訂明賽事可於2020年內舉行，可解作容許原定7月24日展開的賽事，只要今年內完成便可。不過，她同時補充道：「我們正盡一切努力，確保東京奧運可以如期上演。」夏季東京奧運若延至冬季，將影響多個室外項目。

IOC聲明鼓勵運動員續備戰

國際奧委會（IOC）昨日在瑞士召開會議，討論新冠肺炎對東京奧運的影響。路透社報道，主席巴赫對與會者表示，準備迎接成功的東京奧運。該會晚上發表聲明，指上月中已成立專責部門，由主辦的東京奧組委、日本政府及世界衛生組織合作，確保東奧安全上演，並會協調奧運積分賽及其他準備工作，由持份者一同迎接新冠病毒的挑戰，同時鼓勵運動員繼續為奧運備戰。

多項資格賽因疫情延期

東京奧運籌備多年，但自今年2月開始，多項資格賽受疫情影響，當中世界羽聯取消多場積分賽，有港將曹星如參戰的奧運拳擊亞大區外圍賽，則由中國武漢移師約旦安曼，延遲一個月後在昨日開打，東奧義工培訓亦在上月宣布延期，甚至本月在日本國內舉行的火炬傳遞，據報亦會縮減規模。不過，國際奧委會與東奧組委會早前強調，東京奧運100%如期舉行，沒有後備方案。

夏季奧運曾三度因戰亂取消，1940年東京奧運便因日本侵華及二戰，一度計劃改於芬蘭赫爾辛基舉辦，但最終因戰事而取消。有報道指，未計馬拉松及競步項目因「避暑」移師北海道，東奧開支達96.7億鎊（約961億港元）。花旗集團策略師Kiichi Murashima早前寫道，一旦奧運因疫情而需取消，加上疫情本身帶來的旅遊業等影響，日本第3季度GDP增長會減少0.2百分點，甚至出現負增長。