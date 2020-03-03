將軍澳場重開 足總盃料周六閉門復賽

足總行政總裁溫達倫會後透露，上周五跟政府相關部門會面後，終獲提供3個球場閉門作賽，包括將軍澳運動場、旺角大球場及小西灣運動場，足總先將賽程安排在將軍澳場，其餘兩場地賽程仍待雙方確認。據悉每日計劃只踢一場，賽程最快今日公布。至於港超聯賽，將爭取本月內復賽。

伊朗疫情嚴峻 港足世盃外拒作客

不過，球場更衣室設施仍受限，比賽日兩隊共獲分4間更衣室，但每間每次只限6人進入更換衣服，更不能在內冲涼，惹多間球會不滿。香港飛馬會長羅傑承說，對此感費解，並認為閉門作賽風險，較署方開放運動場跑道作緩步跑為低。東方龍獅總監李志堅則說，此刻所有安排都是「奢侈品」：「現在這時勢，獲提供理想場地比賽已很好。」

另港足原定本月26日世界盃亞洲區外圍賽作客伊朗隊，因當地疫情肆虐，港府對曾到當地後抵港人士，強制檢疫隔離14天，為免影響另一場世盃外、本月31日主場對伊拉克隊，溫達倫稱已向國際足協提出，港足拒赴當地比賽及要求更改安排，主場鬥伊拉克隊若如期料閉門作賽。亞洲足協本周將跟國際足協商討亞洲區世盃外安排，據報賽事或延至10、11月舉行。