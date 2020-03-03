皇馬主場挫巴塞登榜首 近8次交手首勝 客軍未能應對壓迫招敗

賽前已連續3場不勝的皇家馬德里，此役上半場亦處下風，但巴塞隆拿球星美斯及艾法美路的半單刀，均未能射破皇馬門將泰拔高圖爾斯的十指關，而前鋒基沙文則未能把握入球機會，終埋下禍根。下半場接戰形勢逆轉，71分鐘，皇馬翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞左路接應卻奧斯直線，窄位射門省中碧基入網，並結束7小時對賽入球荒。補時入替的皇馬另一前鋒馬里安奴戴亞斯首次觸球即開齋，終助球隊淨勝兩球，賽後26戰得56分，多跌落次席的巴塞1分。

C朗捧場 雲尼斯奧斯破主隊對賽入球荒

皇馬自C朗在兩年前離隊後，一直在翼鋒位置上尋找其接班人，但始終未能解決火力下跌問題。C朗因現效球會祖雲達斯對國際米蘭的比賽延期，昨重返回班拿貝觀戰，被鏡頭捕捉到雲尼斯奧斯入球後模仿自己的慶祝動作而鼓掌。另外，傳言另一皇馬翼鋒夏薩特將到美國，為右腳足踝施手術，預期今季復出無望，令雲尼斯奧斯上陣機會勢增。

巴塞45年來首兩循環食白果

巴塞近5季西甲首次作客皇馬未能凱旋外，亦45年來兩循環首「食白果」。左翼衛佐迪艾巴此役雖趕及傷癒，但全場只得1次關鍵傳送，美斯亦全場只得3次射門及4次盤扭，中場布斯基斯認為，球隊既無法踢出教練薛迪安的戰術，又「被皇馬人盯人壓迫，令我們不知如何又後場組織上前」。皇馬守將沙治奧拉莫斯則說：「我們故意讓巴塞獲得更多控球權，然後坐鎮後場。我不知道這是否最佳方法。結果對手未能創造真正的機會。當你遇上巴塞，便應毋懼和冒險。這場勝利棒極了。」

另外，馬德里體育會作客僅憑沙奧尼古斯的入球，以1：1逼和包尾的愛斯賓奴，被同日作客以1：0小勝馬略卡的基達菲超越，跌落第5位。愛斯賓奴現落後安全區尾四的切爾達5分。