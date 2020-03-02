紅軍跨季44連勝斷纜 吞屈福特3蛋 高普:今後可自在地踢波

今季英超主場曾挫曼聯及狼隊的屈福特，昨仗再度發威，憑翼鋒伊斯美拿沙亞於54和60分鐘梅開二度，並在72分鐘助攻隊長迪尼，繼2015年12月後，再次以3：0大勝客軍「一哥」利物浦，取得近6場英超首勝，賽後28戰得27分，由尾二暫時升上尾四的第17位，與尾三般尼茅夫同分，護級形勢續險惡。紅軍失分後續得79分，雖仍領先踢少一場的次席球隊曼城22分，但今季18連勝終斷，爭取打破阿仙奴在2004年，創下的跨季49場連勝等多項英超紀錄則成泡影。

無緣破阿仙奴紀錄 續多曼城22分

由於紅軍後衛祖高美斯受傷，洛夫雲此役復任正選，伙拍華基爾雲迪積克鎮守中路。洛夫雲此役面對迪尼相當吃力，後者賽後亦坦言針對洛夫雲埋手：「雲迪積克是世界級中堅，對我而言是世界五大後衛，很難在他身上取得好處，自然要向較弱的埋手。我知道洛夫雲打算與我硬碰，這正合我意，跟我硬碰就要預備好這夜會很難受。」

屈軍功臣迪尼稱敵衛洛夫雲是弱點

利物浦突遭挫敗，一直避談紀錄的主帥高普說：「落敗當然傷心，但我們從不談紀錄，只是傳媒在關注。我們一直知道總會輸波，今晚發生了，我會看得正面點，因今後我們可以再次自在地踢波了，不用再守着什麼紀錄，只需要努力贏波。」紅軍之前歐聯16強首回合曾敗走馬德里體育會，而明日足總盃16強將作客大戰車路士。

（英超消息）