李慧詩凱林賽衛冕失敗 第4名完成 仍為港添兩東奧入場券

港隊昨在德國柏林續戰場地單車世界賽，亦是爭取東京奧運積分的最後機會。前日在女子爭先賽摘銅的李慧詩，休戰一天後，昨再挾衛冕之勢轉戰凱林賽。她在首圈面對不少強敵，包括今屆爭先賽奪銀的俄羅斯隊星將禾諾娃，但仍以次名過關，偕首名的英國隊好手馬錢治直闖次圈。而隊友李海恩在另一組獲第5名，跌入復活賽後，再在小組敬陪末席出局。

軒絲盡攬3件彩虹衣 成東奧大敵

李慧詩在次圈再下一城，進入最後一圈發力，從第3位後上壓過美國隊車手戈比衝線。李慧詩首名踩入準決賽後，與爭先賽4強對手軒絲狹路相逢。二人在此輪未受太大考驗，最後3圈已佔據前列位置，最終軒絲連續3輪首名過關，李慧詩衝線前未刻意發力，以次名晉級相隔僅半小時的決賽。

李慧詩在決賽排首位起步，其後跌至第3，進入最後兩圈時，她嘗試在外檔突圍被澳洲隊車手阻擋去路，突圍不果後被內檔的韓國隊車手李慧貞超越，最終以第4名完成。冠軍則屬於已奪女子爭先賽及團體爭先賽的軒絲，令這22歲新星主場盡攬3件彩虹戰衣，勢成李慧詩今年7月出戰東京奧運的最大勁敵。

爭先賽凱林賽各取兩東奧名額

雖然李慧詩今屆爭先賽及凱林賽均未能衛冕，但仍為港隊奪得今屆唯一一面銅牌，兼鎖定4張東奧入場券。她前日已奪爭先賽及附帶的凱林賽名額各一，昨仗後再添凱林賽入場券，以及附加的爭先賽名額。李慧詩過去兩屆奧運是港隊女子短途組的獨苗，今屆連奪4張入場券，意味港隊將首次在爭先賽及凱林賽均可派出兩名車手。而港隊為避免新型冠狀病毒肺炎疫情，賽前一直留守瑞士訓練，昨完成賽事後，預料亦先返回瑞士。

（單車消息）