西甲打吡施法爭榜首 皇馬巴塞失領導地位 兩大法籍射手誓正名

「這是兩隻跛腳鴨的比賽。」皇家馬德里明晨迎戰巴塞隆拿，「銀河艦隊」名宿華丹奴如此形容這場國家打吡。任誰人也看得出，兩隊現時都不在最佳狀態，特別是球季過了三分二，都未找到最佳鋒線。不過，褪色後的裸金屬只要抹去鏽迹，在這場西甲榜首戰還堪用，說的是兩邊的法國隊前鋒賓施馬和基沙文。

巴塞暫時25戰得55分，以兩分領前皇馬，第3的皇家蘇斯達再落後皇馬10分。儘管聯賽冠軍相信是皇巴之爭，但兩隊都較近11年同期的首次名球隊低分，霸權地位不再。而在歐聯賽場，巴塞在16強首回合僅得一次中目標攻門，僥倖逼和拿玻里，皇馬更主場喪師，反負曼城，3場不勝下迎接今仗。馬卡報上周在歐聯賽後寫道：「事情看起來很慘淡。唯一的結論就是，這支皇馬根本未到達歐聯水平。」華丹奴則說：「巴塞的復蘇更多的要歸功於皇馬，而不是巴塞自己。」

蘇亞雷斯疑撐布斯基斯轟管理層

兩隊當然也有他們的局限，是役作客的巴塞，有蘇亞雷斯及奧士文尼迪比利長期養傷，令潛藏多年內部不和在近日爆發。蘇亞雷斯昨在一個電台訪問，疑和應中場布斯基斯說管理層組軍不力的言論：「我在兩年前已提過要收購年青的前鋒，為我淡出作準備，但他們沒聽進耳。」巴塞今季先後買入28歲的基沙文及巴夫韋迪，基沙文今季仍未找到在隊中的定位，西甲上陣24場只入8球及交出4次助攻。球星美斯近6場亦5次未能破網，據報新帥薛迪安近日私下找巴塞前帥哥迪奧拿指點迷津，能否令兩將撻着，成為巴塞成敗關鍵。

施丹：歐聯落敗與卻奧斯缺陣無關

另一邊廂，皇馬因夏薩特一再受傷，要再依賴賓施馬。他今季初曾大勇，但近12場只入兩球。主帥施丹近期亦在加里夫巴利、雲尼斯奧斯祖利亞及艾斯高的應用上拿不定主意。中場卻奧斯近4仗亦兩次全場坐後備，施丹說：「對曼城落敗，不是因為卻奧斯無落場。不要刻意找理由，球隊表現不錯。」

另外，在歐聯報捷的馬德里體育會，門將奧比歷據報染流感缺操，或無緣今晚作客愛斯賓奴；同樣力爭歐聯席位的西維爾及基達菲，亦在今、明先後上場。