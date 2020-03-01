李慧詩奪銅贏奧運資格 今鬥凱林賽 世界賽4強負軒絲 東奧前爭先賽不敗身被破

港隊昨續於德國出戰場地單車世界賽，同時是7月東京奧運前的最後積分賽。李慧詩因爭先賽資格賽排第4，昨晨上演的4強便遇上資格賽首名的軒絲，最終在3場2勝制下以場數0：2敗陣。她跌入季軍戰後，遇上應屆泛美運動員爭先賽冠軍米切爾（Kelsey Mitchell），以直落兩場輕取對手奪得銅牌，亦藉此鎖定奧運爭先賽及凱林賽各一入場券。

軒絲繼承禾高奪彩虹戰衣

主場的軒絲其後在決賽以直落兩場，力挫俄羅斯隊的禾諾娃封后，是自從名將禾高意外炒車致半癱後，此項彩虹戰衣兩年後重回德國隊手上。上屆連奪兩件彩虹戰衣的李慧詩，自2018年6月起在爭先賽未嘗敗績，昨日雖被打破不敗身，但銅牌仍為港在今屆開齋，歷來在此項收穫1金3銅。

32歲的她於今季兩站世界盃，均輕取年輕10歲的軒絲而奪金，難怪成功復仇的軒絲奪金後亦喜極而泣：「就算團體賽奪金，我都不會落淚，但今次太難以置信，金牌是意料之外。」

李慧詩偕李海恩再爭奧運入場券

3名獎牌選手將在今晚再戰凱林賽，奧運排名高企的李慧詩，有望藉此再為港奪兩張入場券。她過去兩屆在此項集齊金、銀牌，今日與禾諾娃同處首場分組賽，爭取直闖次圈的兩個席位，否則需在復活賽爭晉級，以踩入同日上演的決賽。而早前於爭先賽資格賽止步的另一港將李海恩，則與比利時隊車手等4人在第2組爭過關。

同屬短距離車手的港隊男將羅子駿，昨日在爭先賽200米資格賽名列30，無緣以前28位晉級。他昨晨於1公里計時賽亦踩出1分02秒正，在22名車手中以19畢業。