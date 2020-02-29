陰霾籠罩港超 球市前路茫茫 社運疫情增球會負擔 班主冀政府助度難關

港超開季已舉步為艱，香港「反修例風波」爆發，足總多次以安全及球場附近交通受影響為由，將聯賽延期，社區盃及省港盃等盃賽更復賽無期。一波未平，一波又起，上月到新冠肺炎疫情在港蔓延，賀歲盃首度取消，康文署球場關閉，令港超被逼暫停，近年低企的入座率再受打擊。

16場菁英盃分組賽，本月只能在將軍澳足球訓練中心閉門舉行，但場地及設施質素惹球會不滿，甚至曾有共識，若足總無法爭取康文署重開場地，供餘下賽事閉門完成，揚言或退出今季。據悉球隊要為閉門比賽支付場租、球證及工作人員費用等開支，每場每隊涉及逾萬元，沒門票收入下再增負擔。足總本周初跟球會會面後，已去信政府爭取比賽場租補貼，並在下周一再跟球會開會。

香港飛馬會長羅傑承接受本報訪問時透露，經營一間港超球會最少要七、八百萬元，如飛馬有30多名職球員，每月單是人工開支已達7位數。他相信，由去年社會事件到今次疫情，經濟打擊較2003年沙士時大得多，甚至影響下季：「閉門比賽零收入，損失只是門票，金額不算大，但未來想洽談贊助廣告，甚至重新吸引球迷入場，相信會很困難，各行各業都在頭痛如何縮減開支，下季能否續有10隊港超也成問題。」

投資換來一肚氣 羅傑承籲足總爭取

復賽無期，多間球會強調會履行球員合約支薪，羅傑承補充：「班主都知道投資本地足球不是好的生意，但仍盡努力。我多年投放金錢資源有目共睹，政府若積極協助，我們也蝕得開心一點，但換來是一肚氣，加上足總沒為球會極力爭取最佳福利，班主們自然意興闌珊。」對於閉門復賽風險，他說：「球隊賽前會記錄球員身體狀况，如有感冒發燒不可操練和比賽，閉門比賽風險已很低。政府可靈活處理，否則長此下去不只是怕肺炎，是怕無飯開。」

青訓暫停 伍健憂礙港足長遠發展

理文班主李文恩也指，並非因疫情要求政府提供更多資助，而是冀助職業球會繼續運作：「作為班主，不能因沒比賽而不出糧。我們不是不抗疫，但希望政府也為球會考慮，這是職業球會，球員都要考慮生計。疫情下會否強迫餐廳結業？賽馬也未有暫停，只是將觀眾減至最少，我認為港超都可這樣。」傑志會長伍健說，疫情不單是影響賽事，對本地足球青訓，如傑志足球學院等學員停課，影響非金錢可量度：「不只是球會，也是香港足球的損失。今次明顯看到足總未有集思廣益，只跟從政府指示，這是比較遺憾。」

記者：余瑋