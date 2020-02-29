體壇快訊：高比生前球衣4月拍賣

意丙前鋒患肺炎 職業界首例

意甲賽會昨宣布，因應新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，下周一祖雲達斯迎戰國際米蘭的聯賽榜首大戰，以及另外4仗將閉門作賽。而效力意丙球會皮阿尼斯的22歲前鋒京治，昨確診感染新冠肺炎，成為當地第1名確診的職業球員。同樣疫情嚴峻的伊朗，昨公布1名女子五人足球員因肺炎離世，終年23歲。

陳晞文晉級世界賽獎牌賽

港隊於澳洲索倫托續戰RS:X滑浪風帆世界賽，倫敦奧運代表陳晞文昨在女子組表現起伏，僅在第11場獲第13，總成績由第9位再跌一級，驚險躋身前10合演的獎牌賽。隊友鄭俊樑則在男子金組連續兩場取得第15，總成績微升4級至31位，無緣獎牌賽。

東方再有6場ABL延期

東南亞職業籃球聯賽（ABL）昨宣布，以香港東方名義出戰的東方龍獅籃球隊，3月份6場賽事延期，包括全部5場主場及下周二作客菲律賓火焰，而作客吉隆坡猛龍及新加坡騰飛之師則如期進行。賽會又表示按各地疫情及出入境限制，正考慮移師中立場。