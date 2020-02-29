車路士誓折茅翻身 林柏特心繫英超 章法漸有序

般尼茅夫vs.車路士 now621台 晚上23:00直播

多得編輯有心提醒，原來三個月前寫過車路士，所以也特意翻睇自己當時噏乜。上次評價藍軍在傳統四個攻守階段中，只有由守轉攻做得好。以林伯執教經驗之淺，以及追求整體配合的進攻和壓迫，加上冬季轉會窗無交收，若說短短數月間能夠突飛猛進也純屬呃人而已。客觀地看，儘管進步未必明顯，惟車仔確實在各個分段均愈見有章法——假如人腳完整的話。無奈問題卻正正在於無法經常齊腳。

吞拜仁3蛋純因殘陣及質素分野

舉個例，首循環贏熱刺，雙方基本上都可任意點兵排陣，而林柏特的戰術部署完勝摩連奴。該仗林伯突然棄用慣常的四後衛，變為貌似干地時期的三四三，惟實際操作迥異，重點在於以中鋒Abraham為首的鋒線，近乎人盯人的高位壓迫，針對熱刺控球組織時轉做三中堅，迫使對方只能循邊線以高波踢上前，逃不出尼高路簡迪與高華錫掩護後衛的夾擊陷阱。

言及此例是有特別含意的。上周次循環完成雙殺摩佬的創舉，雖因着熱刺無鋒可用，本身參考價值不高，卻仍值得一提。此役車仔反過來，誘使熱刺壓迫，然後用直線長波打對方兩邊channel，善用了基奧特的支點和走位、佐真奴費路與高華錫的長傳，以及Mount與巴克里的後上支援。是以接着採用相同正選陣式鬥拜仁，大抵合理吧？如今大家當然都知道並非這樣了。從結果看，是錯；從理論看，也是錯。

固然此刻拜仁跟熱刺的個人質素乃天與地之比，林伯也沒條件主導控球引人嚟搶，故採取了類似首循環對熱刺的壓迫等待長波策略。可是以拜仁中場的智慧和用波能力，車仔又少了逼搶補位效率最佳的簡迪，便太易被bypass直接面對佐真奴甚至中堅；就算拜仁真的踢長波，他們今季可是出咗名直線長傳煞食，紐亞腳法好過加沙寧加之餘，羅拔利雲度夫斯基的頭槌亦食硬艾斯派古達，輔以迅速呼應的邊路球員，車仔的防線弱點便盡露了。反觀基奧特既無速度牽制拜仁的越位線，即使做到二傳，後上的中場也沒太多空間再推進做波。倘若基斯甸普列錫、赫臣奧杜爾等具備盤扭能力的高速翼鋒在陣，效果倒是可以期待。

轉會窗未為長線補充兵源

是以文首所形容的殘陣，也就不止字面上，而是適用武器根本欠奉。然而由此亦引起柏高疑竇，怎麼林伯好像無做功課睇帶分析，完全不曉得己隊跟拜仁的質素分野、彼此優劣似的。林伯昨天稱：「普列錫受傷、簡迪受傷和Abraham受傷，我們正嘗試為譚美（養傷）找出解決方案。」這不就是三個月前提及的，Abraham缺陣會令林伯頭痕嗎？基奧特尚且可在圍攻般茅的場景發揮柱躉作用，長線呢，今仗防守頂得住死球和傳中，尤其是後柱和盲眼位搶點再說吧。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。