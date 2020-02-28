曼城無鋒陣反勝皇馬 迪布尼傳射居功 哥帥破費格遜紀錄

史達寧復出 拿樸迪傷出

曼城前晚正式就未來兩季歐洲賽禁令上訴，但球隊表現未受影響。他們有史達寧傷癒復出，卻意外與阿古路同列後備，正選的加比爾捷西斯亦被安放到左中場，中路由迪布尼與貝拿度施華策應後上，但後衛拿樸迪上半場傷出，更在60分鐘因後場連環失誤，被皇馬中場艾斯高破門。哥帥於73分鐘換入史達寧，將捷西斯撥回正前鋒後立竿見影，捷西斯先於78分鐘頭槌建功，史達寧之後被丹尼爾卡華積禁區剷跌，迪布尼主射12碼入網。皇馬完場前更有拉莫斯禁區外拉跌單刀的捷西斯領紅，次回合停賽，在10人應戰下以1：2反負。

曼城近季在歐聯成績未見突破，其中哥迪奧拿的排兵布陣備受質疑，今次一掃污名，在淘汰賽領軍獲第28場勝仗，超越名帥費格遜、摩連奴及安察洛堤共同保持的紀錄。他賽後也自嘲一番：「按常理不會贏出的，不應計我功勞吧？歇冬期10天我都在看皇馬的比賽重播，針對他們的防守體系作改變。」他強調捷西斯擔任左中場，是為了攻擊對手兩邊後防空間，而非防守。

迪布尼則表示，賽前也為戰術及用人感意外，「甚至落場球員上陣前，也不一定清楚仔細分工」。不過，前曼城門將赫特就認為，如哥帥按慣常戰術，能獲得更大勝仗。

賓施馬與皇馬續約至2022年

皇馬此前於西甲賽和切爾達及不敵利雲特，兼有翼鋒夏薩特重傷，連同今仗3場不勝，後晚作客巴塞隆拿的國家打吡前陷低潮。剛與球隊續約至2022年的射手賓施馬，更是5場未有入球，近12場亦只入兩球。