體壇快訊：鄭俊樑闖世界賽金組

曼城獲准上訴歐戰禁令

國際體育仲裁法庭昨發聲明，接受英超球會曼城就兩年歐戰禁令上訴。曼城因嚴重違反財政公平條例，本月中被歐洲足協禁止參與未來兩季歐洲賽事，兼罰款3000萬歐元（約2.55億港元）。

梅利恐無緣溫網奧運

受臀部傷患困擾的32歲英籍名將梅利或再接受手術，恐緣盡6月溫布頓錦標賽及7月奧運。他年初因傷棄戰澳洲公開賽及ATP盃，今年未曾上場。上月首奪澳網的美籍女將基蓮，則在卡塔爾公開賽出局，連續兩站次圈下馬。

老撾隊兩將造假終身停賽

老撾隊3年前來港友賽港足以0：4落敗，亞洲足協昨公布兩名老撾隊前鋒，在該仗操控球賽罪名成立，判罰終身禁止參與足球事務。亞洲足協將向國際足協申請全球禁令，並已知會老撾足總，表明對操控球賽零容忍。

大帝締今季得分新高

昨早的NBA常規賽，洛杉磯湖人主場以118：109擊敗新奧爾良塘鵝，取得六連勝，「大帝」勒邦占士轟入個人今季最高的40分。此外，金州勇士總教練卡爾透露，去年10月左手骨折的史堤芬居里，有望在下周一對華盛頓巫師一仗復出。