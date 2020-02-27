拜仁煞車歐聯拔頭籌 德甲隊歐戰首回合全勝 31年來首次

拜仁昨仗反客為主，若非湯馬士梅拿頭槌中楣，早可半場領先。基拿比下半場分別在51及54分鐘破網，兩度助攻的利雲度夫斯基（圖1右）於76分鐘埋齋，今屆個人11球有9球來自作客，追平基斯坦奴朗拿度的紀錄，助客軍首回合大勝3：0；下半場傷出的京士利高文則據報只需休息數天。

基拿比起孖 膺倫敦球隊剋星

拜仁贏波功臣基拿比連同分組賽對熱刺，今季在倫敦已收穫6球。在阿仙奴出道的他因嚴重膝傷，僅在英倫上陣過11場一隊比賽，輾轉於2017年加盟拜仁兼成為主力，他在網上也發帖稱「倫敦仍是紅色的」。這名科特迪瓦裔的德國隊翼鋒，賽後覺得入球給予球隊晉級信心，但不能輕敵：「巴塞隆拿去年就被利物浦反勝，我們次回合還要小心和專注。」擔任賽事球評的雲格再次點評昔日部下，認為他當年未盡力：「這傢伙沒有極限，問題是他能否捱苦。他有時只想用最舒適的踢法。」

拜仁與同闖歐聯16強的多蒙特、RB萊比錫，以及歐霸32強的利華古遜、法蘭克福、禾夫斯堡均先拔頭籌，創下德甲31年來最佳。車路士則在各項賽事錄得主場第8場敗仗，是自1985/86球季後最差，這支上屆歐霸盟主與上屆歐聯決賽分子利物浦及熱刺一樣，首回合落敗兼一球未入。

阿朗素領紅 車路士吞主場第8敗

領隊林柏特賽後承認，「對手每方面都完勝，令我感到很沉重」。車路士更有馬高斯阿朗素末段出手打利雲度夫斯基面頰，經視像裁判（VAR）覆核後領紅牌，與佐真奴費路於3周後的次回合停賽。前鋒譚美阿巴謙亦在完場後放鬆時受傷，令「藍戰士」反勝機會渺茫。