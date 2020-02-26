瑞典新鳥人撐入奧運 八天兩破世界紀錄 田徑世家追金牌夢

月初的世界室內巡迴賽波蘭站，焦點注定屬於杜班迪斯，包括倫敦奧運冠軍拉維蘭尼在內，所有對手均未跳過5.52米，他卻躍過6.17米的新世界紀錄，一周後再將紀錄推至6.18米，令上代「鳥人」布卡讚歎不已，勁敵兼原世界紀錄保持者拉維蘭尼，亦深信杜班迪斯有力跳出6.20米。

4歲起受訓 7歲破分齡世績

杜班迪斯注定與天比高，出身田徑世家，父親是前美國隊撐竿跳代表，母親則是瑞典隊七項全能代表，外祖父亦是撐竿跳好手。4歲開始，他在家中花園接受父親訓練，7歲創下分齡世界紀錄，及後把全美高校紀錄、歐洲及世界青年紀錄等，逐一收歸囊中。

父親傳授技術，體能、飲食等則由母親主理。在美出生及長大，他在15歲時卻選擇為瑞典隊披甲，亦因母子情深。月初首破世績後，他衝向觀眾席與母親相擁，並歸功對方：「大家只知父親訓練我，但母親付出更多，因為她，我才能站在這裏。」

全職僅3個月奪世界賽銀牌

父母於路易斯安那州立大學邂逅，杜班迪斯曾代表此校征戰大學聯賽（NCAA）。去年夏天，他在NCAA屈居亞軍，但賽後按計劃退學，轉為全職運動員追逐奧運夢。3個月後首戰世界賽，他勇奪銀牌，成為瑞典隊最年輕的世界賽獎牌選手。

不過，壓力未隨名氣而來，杜班迪斯上周再奪兩金，雖因未破紀錄被傳媒形容為「失敗」，小伙子卻不氣餒：「拭目以待，20歲不會是我的巔峰。」今夏勢將首登奧運舞台，他直言非金不要，但目標不止於此：「退役之前，我要成為史上最偉大的撐竿跳選手。」

（體壇Heat Map）