曼城征皇馬求復仇 禁賽令下前途未明 將帥只爭朝夕免留憾

皇家馬德里vs.曼城 now643台、有線616/656台、MyTVSuper303台 明晨04：00直播

曼城連續9季參戰歐聯，最佳成績是2016年由前帥柏歷堅尼帶兵闖入4強，令他們無緣決賽的，是以1：0險勝的皇家馬德里。4年過去，曼城重遇剋星，卻在上周被歐洲足協以嚴重違反財政公平條例，被禁參加未來兩季歐洲賽。上訴結果未明下，曼城明晨之戰及次回合，恐怕成3季內最後兩役。領隊哥迪奧拿自然不想提出告別歐戰，過去3季兩度領軍晉身8強的他說：「今仗是真考驗。皇馬是歐聯王者，我們卻仍未習慣踢這類大戰。不過若欲奪標，就得勝皇馬、巴塞隆拿和拜仁慕尼黑等勁旅。若成功，我會高興，否則就要待下季了……嗯，下季，我也不知道下季能否參賽。」

迪布尼盼擺脫失敗者污名

前鋒阿古路則認為，這些年的歐聯實戰有利曼城：「球隊在2011年首次參賽，已累積不少經驗，而且學到新事物，現已成為爭標分子，但我知道前面荊棘滿途。」中場奇雲迪布尼則說：「我們將向皇馬施壓，踢出自己的進攻足球風格。做得到，便可勝出。我們從未贏過歐聯，再失敗的話，人們便會說，我們像過去數年般失敗。」他甚至認為今季英超表現卓越的利物浦，值得曼城借鏡。

皇馬往績佔優 巴利料正選攻堅

曼城的喜訊是之前腿筋受傷翼鋒史達寧，以及缺席英超勝李斯特城的中場大衛施華勢一起復出。主場的皇馬過去於歐聯四碰曼城不敗，但今仗缺少足踝重創的夏薩特，或由艾斯高頂上其左路進攻位置，至於翼鋒加里夫巴利及中場費達歷高華維迪，則有望在上場西甲意外敗走利雲特後復任正選。

（歐聯消息）