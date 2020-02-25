足總去信政府爭取開場 拒考慮私人場地 冀公帑資助

港足如常備戰下月世盃外

本月閉門舉行菁英盃分組賽，包括今午兩場賽事，A組標準流浪對理文，以及B組富力R&F對和富大埔，但港超及其他盃賽暫復賽無期。溫達倫昨向傳媒說，會上各球會明確表達，希望完成今季餘下賽事，期望各會能理性討論，尋求共識方案，而政府上周二跟足總及球會見面後亦回應正面，「大家都在努力尋求解決辦法，希望本周有政府最新答覆，我們現在只能等待」。他補充，冀足總盃首圈能下月在康文署場地舉行，並承認現時舉行菁英盃的將軍澳足球訓練中心，「是很好的訓練場地，但絕非好的比賽場地」，難以負擔眾多比賽，也未有考慮借用京士柏運動場等私人場地，因未必符合比賽標準。足總暫定下月中再跟球會會面。

港足將於下月底出戰兩場世界盃外圍賽，溫達倫說，港足暫按原定計劃備戰，至於下月31日能否續主場對伊拉克隊。他稱若康文署仍然「封場」，只能向國際足協建議改在中立場舉行。港足預計下月初公布初選名單。