巴塞疫境征拿玻里 敵帥加度素「牢籠」戰術困美斯

拿玻里vs.巴塞隆拿 now644台、有線601/661台 明晨04：00直播

意總理：意甲下周或暫停

新冠肺炎疫情近期在意大利北部有擴散迹象，那不勒斯位處南部，或對巴塞隆拿是不幸中之大幸，然而日前抵埗後，他們需多次進行體溫檢查，倘出現病徵便需送院。至於本周稍後於歐霸32強次回合迎戰盧多格德斯的國際米蘭，則勢被安排閉門作賽，意媒估計移師中立場舉行機會不大。此外，總理孔特昨稱，將與有關部門研究暫停意甲的可能性，最快在下周有定案，而當局另一方案是閉門作賽，而其餘賽事包括歐洲六國欖球錦標賽或將仿效有關措施。

回說巴塞，經過西甲和西班牙盃連續4仗失球後，上仗聯賽終藉美斯「大四喜」，結束個人入球荒下，領軍主場5蛋慨贈伊巴，但這名今季歐聯只入兩球的球星坦言，巴塞重奪這賽事冠軍的機會不及皇家馬德里、祖雲達斯、巴黎聖日耳門和衛冕的利物浦，且正適應執教不久的教練薛迪安的戰術。

客軍添「十字軍」沙治羅拔圖

事實是「地上最強」今季屢受傷兵困擾，繼前鋒蘇亞雷斯、奧士文尼迪比利及左閘佐迪艾巴後，沙治羅拔圖也因觸傷右大腿內收肌缺陣2至3周，意味着這名司職中場和後衛的28歲球員，也將無緣下周日作客皇馬的西甲榜首大戰。

拿玻里卻自上月尾意大利盃，淘汰現排意甲次席的拉素後開始脫胎換骨，近7仗6勝1負，聯賽已升回第6，主帥加度素說：「巴塞是偉大球隊，可令我們很麻煩。我們會做好準備，有自己的機會。」西班牙《每日體育報》更報道，加度素為將美斯威力減至最低，近期已在部署新的「牢籠」戰術。惟後防大將高列巴尼未傷癒，恐使主隊百密一疏。