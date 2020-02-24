港劍隊奪4席東奧資格 世盃挫宿敵韓國 首挾團體身分入奧

港隊昨日在世界盃埃及站派出張小倫、張家朗、蔡俊彥及小將吳諾弘，合力於男子花劍團體賽爭奪奧運入場券。位列5號種子的港隊首圈輪空下，於16強先以45：30大勝英國隊，晉級後遇上4號種子韓國隊。東京奧運團體賽取世界前4，以及四大洲各一支最高排名隊伍，賽前奧運積分排第4的港隊，只要擊敗韓國隊即穩袋資格。

蔡俊彥升港隊一哥 戰個人賽呼聲高

面對這支亞洲老對手，港隊戰畢第4局被反超前，但張家朗緊接為港隊領先2分取回主導權，「大師兄」張小倫再向對手「派蛋」，加上蔡俊彥拉開優勢，最終以45：35取勝，打入4強。日本隊在另一場8強以36：45敗予法國隊，令港隊篤定打入奧運團體賽，亦藉此搶下3張個人賽入場券。

港隊其後收起張小倫，改派16強曾上陣的吳諾弘伙張家朗及蔡俊彥，終以37：45僅負頭號種子美國隊，緣盡決賽。港隊自去年5月起出戰7站積分賽，終如願以團體身分首度打入奧運。個人賽人選預料待7月奧運前才有定案，但前天打入個人賽8強的蔡俊彥，在世界排名升至12位，不但創個人新高，亦趕過跌至14位的張家朗，成為新港隊一哥。自去年起表現大躍進的他，與入奧功臣張家朗及張小倫，出戰個人賽的呼聲甚高。

避疫情返歐洲備戰美國賽

港隊因埃及就疫情設入境限制，早前戰畢大獎賽意大利站，便留守當地備戰，原本計劃結束征途後返港，但亦更改部署返歐洲繼續集訓，直至下月中轉戰大獎賽美國站，以免受疫情所累，錯失為奧運寓賽於操的機會。