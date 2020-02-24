曼聯贈屈軍3蛋升第5 近6場不敗 新兵波基斯開齋兼助攻

曼聯上周中在輪換下僅在歐霸作客逼和布魯日，昨仗回歸奧脫福主場，有養傷兩個月的中場麥湯米尼，與倒戈屈福特的恩哈路先列後備，但歐霸正選的連格與安達斯彭利拿未入選大軍，領隊蘇斯克查直認二人不在他是役的計劃之內。兩軍賽前為上周離世的慕尼黑空難倖存者、曼聯名宿門將哈利格歷默哀。

落後第4車路士3分

曼聯初段曾因尼曼查馬迪與哈利馬古尼產生誤會，僅由左後衛勞基梳爾包抄破壞迪尼的半單刀機會，第3次正選上陣的前鋒格連活特及後遠射欠角度被沒收。戰至40分鐘，曼聯中路突破，單刀的波基斯遭客軍門將賓科士打撲跌，博得12碼。這名葡萄牙隊中場親自操刀，攻入加盟後的第一球，助曼聯領先半場。

祖達梅開二度 狼隊大勝續追歐聯

屈福特下半場曾由迪尼角球混戰破網，但隊友奇治戴臣手球在先而入球無效。波基斯其後送出過頭波，安東尼馬迪爾第一次單刀失機，但一輪修正後補中，各項賽事連續三場建功。曼聯最後憑格連活特反擊，與波基斯互傳後遠射埋齋贏3：0。狼隊則先收起翼鋒艾達馬查奧爾，憑在歐霸連中三元的迪亞高祖達梅開二度，加上魯爾占美尼斯埋齋，同樣以三球淨勝諾域治，落後曼聯兩分。

曼聯在各項賽事錄得6場不敗，除了波基斯，左後衛梳爾亦是功臣之一。他今仗多次補位，近期出任三後衛陣式的左中堅亦表現不俗，名宿加利尼維利稱：「梳爾的體格強壯，跑動亦有望回復到最佳水平，希望他之後能遠離傷患。」