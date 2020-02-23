體壇快訊：港欖挑戰賽煞科站抽下籤

羅哈絲締三級跳世界紀錄

24歲委內瑞拉隊三級跳名將羅哈絲，昨在世界室內田徑巡迴賽馬德里站，以15.43米打破塵封16年的世界室內紀錄，較舊紀錄遠7厘米，而現時世界室外紀錄為15.50米。羅哈絲為里約熱內盧奧運銀牌得主，亦是應屆世界賽及世界室內賽冠軍。

泰臣菲里鬥韋達爭金腰帶

職業生涯30戰29勝1和的前重量級四料拳王泰臣菲里，今早將在拉斯維加斯與43戰42勝1和的美籍拳王韋達重賽，挑戰對方的世界拳擊理事會金腰帶。菲里昨以273磅過磅，遠超231磅的韋達，而雙方均比前年12月首次交手時重。

平治變形前輪下季被禁

世界一級方程式賽車（F1）首周季前測試完結，已六連霸的平治車隊次日有保達斯（圖）及咸美頓最快，首創的雙軸轉向系統（DAS）備受爭議，但已通過國際汽車聯會（FIA）一關。惟在下季改例時，F1賽會指平治料不能再控制軚盤前後，即時調整前輪束角，增加直路極速及過彎穩定性。