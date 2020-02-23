港乒世巡賽摘今季首金 杜凱琹毋懼緊密賽程 伙黃鎮廷混雙開齋

港隊早前於東京奧運外圍賽，連奪團體、混雙及單打共7張入場券，休戰大半個月後重返世巡賽戰場。已奪東京奧運混雙資格的杜凱琹，昨晨先伙奧運拍檔黃鎮廷，橫掃塞爾維亞隊組合，打入決賽。同時打入女單8強的阿杜，昨晚先以局數0：4敗予中華台北隊一姐鄭怡靜，短短4小時後便轉戰混雙決賽。面對德國隊的弗朗西斯卡/索雅，她與黃鎮廷領先局數2：1，惟第4局意外地以7：11落敗，遭對手逼入決勝局，幸關鍵時刻將對手逼至9：9平手，再以大戰經驗頂住壓力，以11：9奠勝奪金，亦為港隊在今季開齋。

港隊男女雙添銅牌

不過，一天面對3場硬仗的杜凱琹未及慶祝，今晨便伙李皓晴在女雙決賽出戰日本隊。二人昨晨亦是在「內訌」戰取勝，在4強淘汰蘇慧音/朱成竹晉級，「蘇朱配」則在不設季軍戰下摘銅。而黃鎮廷昨晨在男雙伙何鈞傑，於4強戰至決勝局，以9：11僅負印度隊組合，收穫銅牌。

韓國肺炎疫情蔓延 團體世界賽恐延期

港隊戰畢今站世巡賽，今日取道德國返港，準備下周展開的卡塔爾公開賽，以及下月底在韓國釜山上演的團體世界賽。不過，韓國爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，昨日便新增逾200增確診個案，國際乒聯將原定昨日舉行的抽籤延遲，並與韓國乒乓球總會召開緊急會議，研究是否需要改期或易地舉辦世界賽。而包括奧運冠軍馬龍在內的中國乒乓球隊，為避開疫情早前赴卡塔爾集訓。據報球隊下月戰畢世界賽後將不會返國，共同社昨日報道，日本乒總願意提供協助，讓中國隊赴東京備戰奧運。