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2020年2月23日星期日
車路士打吡戰2：1拔刺 基奧特阿朗素建功 林柏特雙殺摩連奴
安帥接掌重回正軌 愛華頓征廠兵求破宿命
史達寧向皇馬送秋波 哥帥稱麾下有言論自由
夏蘭特再建功 蜂兵小勝力追拜仁
馬體會迎黃潛 菲歷斯復操候命
布雷西亞反負拿玻里 擁躉嘲對手播毒惹爭議
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港乒世巡賽摘今季首金 杜凱琹毋懼緊密賽程 伙黃鎮廷混雙開齋
蔡俊彥世盃破宿命 埃及站8強止步 締個人最佳
傑志菁英盃冀保首名闖決賽
吳翹充體操世盃「梗頸四」
港籃抵澳洲備戰亞盃外首仗
FC橫濱作客神戶 三浦知良復操勢與恩尼斯達較量
湖人輕取灰熊四連勝 卡辛斯勢收咧或被裁
體壇快訊：港欖挑戰賽煞科站抽下籤
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【明報專訊】（請看附圖）
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