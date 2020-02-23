車路士打吡戰2：1拔刺 基奧特阿朗素建功 林柏特雙殺摩連奴

摩連奴昨晚首次領熱刺返史丹福橋作賽，在上場歐聯被換出時發脾氣的迪利阿里先列後備，領隊摩連奴開賽前便不滿記者有關提問，認為尼當比利同樣能為熱刺提供創造力。主隊車路士則如首循環勝仗一樣排三後衛，並有前鋒基奧特今季英超第3次擔正。後者更在15分鐘與巴克里連還起腳，最終由他第3次埋門近柱得手，自上年8月歐洲超級盃後首次為「藍戰士」建功。

林柏特稱獲董事局支持雪藏基柏

半場領先的主隊，再由今季僅第9場上陣的馬高斯阿朗素左腳遠射，48分鐘打開紀錄，阿朗素之後再有罰球撞楣。熱刺到最後30分鐘才搶回主導權，最終憑後備上陣的拉美拿，89分鐘橫傳致魯迪格擺烏龍破蛋，但仍以1：2落敗，被對方領前4分。錫菲聯則在主場以1：1賽和白禮頓，與熱刺同得40分。

車路士已是連續4場由阿根廷隊老將韋利卡巴尼路把關，儘管他偶有失誤，但林柏特稱雪藏最貴身價守門員阿列沙巴拿加的決定，獲董事局支持：「這是根據近期狀態的調整，不是最終定案。基柏（阿列沙巴拿加）要做的與其他球員一樣，就是操練及展示良好態度，任何事都還可改變。」

曼聯迎屈福特 拉舒福特普巴缺陣

熱刺中場盧施素下半場曾踩中車路士隊長艾斯派古達的小腿，但視像裁判（VAR）未改判紅牌，林柏特批評VAR繼上輪球隊不敵曼聯一仗後再錯判：「全世界看着都會認為是紅牌，這是收山腳。」

排第4的車路士與排第12的修咸頓只差10分，就算曼城的歐洲賽禁令上訴失敗，在利物浦及李斯特城大有希望前四衝線下，餘下的歐聯席位仍然是9隊爭2席。競爭者之一的曼聯今晚迎戰屈福特，有拉舒福特及保羅普巴缺陣，進攻重任續落在安東尼馬迪爾上。蘇斯克查認為這名法國隊前鋒能單季入20球，「但有時希望他能更硬朗」。狼隊則會對另一護級隊諾域治，但與曼聯一樣同剛戰畢歐霸，體能較輸蝕。