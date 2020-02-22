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2020年2月22日星期六
兩代李城 防中關鍵 尼迪迪迎曼城缺陣 勢現骨牌效應
拿樸迪劍指歐聯 美斯信曼城禁賽過嚴
熱刺碰車爭前四 摩帥倒戈圖破作客宿命
鎌田戴帽 法福大捷 阿仙奴狼隊奏凱 曼聯逼和布魯日
辛祖：與夏蘭特默契非常好
足壇快遞：C朗復出領祖雲攻史帕爾
SAT周六足球直播
港劍爭入東奧終極戰 世盃埃及站誓搶分 團體賽冀取前6
浦和歷VAR虛驚 揭幕戰3:2反勝湘南
常規賽重開 楊格轟50分領鷹隊熄火
體壇快訊：吳翹充世盃首站今爭冠
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【明報專訊】（請看附圖）
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