港劍爭入東奧終極戰 世盃埃及站誓搶分 團體賽冀取前6

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，歐洲多國嚴格處理亞洲入境旅客。為免東奧征途受影響，港隊轉折避開疫情，本月初經法國轉赴意大利，出戰都靈站大獎賽，賽後繼續留守歐洲，隨法籍教練Greg於巴黎備戰。港隊前日清晨飛抵開羅，昨午起出戰一連3日的世盃賽事。

吳諾弘個人賽次名晉級

首兩天先上演個人賽，20歲新星吳諾弘昨在分組賽6戰4勝，以小組次名晉級，今午將與憑世界排名直入正賽的張家朗和蔡俊彥，於64強起爭創佳績。至於大師兄張小倫昨在小組錄得5戰4負，雖然無緣晉級，但他繼續沉着備戰，放眼明天的團體賽：「留在歐洲是好事，減少擔心其他事，更專注訓練。團體賽會避免想着奧運資格，盡自己能力，平常心就好。」

積分咬緊 港韓或只活一隊

東奧積分前4將直接出線團體賽，兼賺取3席個人賽名額。雖然港隊自上月世盃法國站闖關4強後，力壓勁敵韓國隊升上第4，但後者僅以2分落後，入奧形勢仍有變數。最理想情况，是港隊今站能保住前4；萬一被韓國隊壓過，仍有望以亞洲及大洋洲區「一哥」入圍。不過，若積分接近、目前排第6的俄羅斯隊殺入前4，港、韓兩軍則只能活一隊。

港隊在上站大獎賽未能斬獲獎牌，總教練鄭兆康亦直言該仗失準，強調今站更不能掉以輕心：「他們近日訓練狀態正常，希望能打入前6，出線才算穩陣。現時形勢只可說是有利，未到最後也不敢說穩陣。」