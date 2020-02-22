鎌田戴帽 法福大捷 阿仙奴狼隊奏凱 曼聯逼和布魯日

薩爾斯堡昨仗有韓國隊球星黃喜燦正選上陣並建功，但風頭卻被對手的鎌田大地掩蓋，是役下半場更助攻予隊友菲臘高斯迪，助球隊大勝而回。這名23歲日本國腳除成為球隊史上首名在歐戰戴帽的球員外，亦是上月加盟利物浦的南野拓實後，第2名在歐霸連中三元的日本籍球員，賽後以6球並列射手榜首位。

艾歷臣開齋 國米輕勝

其餘賽事方面，國際米蘭憑上月由熱刺加盟的中場基斯甸艾歷臣開齋，加上射手盧卡古亦建功，助球隊以2：0輕取盧多格德斯。阿仙奴憑拿卡錫迪（圖b右）一箭定江山，作客1：0小勝奧林比亞高斯。狼隊則有射手迪亞高祖達連續兩仗歐霸賽事連中三元，加上魯賓尼維斯亦有進帳，以4球淨勝有中國隊射手武磊踢足全場的客軍愛斯賓奴。作客布魯日的曼聯則憑射手安東尼馬迪爾破網，以1：1逼和對手，近5仗各項賽事保持不敗。