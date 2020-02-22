兩代李城 防中關鍵 尼迪迪迎曼城缺陣 勢現骨牌效應

李斯特城vs.曼城 now611/621台 明晨01：30直播

或許運氣、天意帶有迷信色彩，那不如形容為一些無法控制的外在或微細因素，感覺上應較科學。譬如李城稱霸英超，該季爭標熱門集體失色，這是不可控的；李城主力無甚受傷停賽，一定程度可控，但球證尺度、體能極限、意外等等卻是無人說得準。以上環境條件，剛好跟本季至今幾乎全盤複製——留意，是幾乎而已，最低限度今屆尚有利物浦撐場，保證李城難望重演奇蹟。就是行運持久程度也有異，例如首循環贈修咸頓九蛋、次循環主場倒輸，當中原因除了腳風順逆（唔好反智地話假波），大抵便是尼迪迪因傷倦勤。

泰利文斯麥迪臣被迫較多墮後

尼迪迪的重要，可能比冠軍隊的尼高路簡迪更甚。撇開柏高防中控，實際上亦關乎兩代李城的戰術差別。當日李城主打反擊縮後防線，簡迪亦有真禾特輔助；如今羅渣士偏好進攻及高位壓迫，兩閘推前幫手拉闊，反過來就是單防中尼迪迪需要覆蓋的範圍更大，而且經常面對人少守人少，甚至人少守人多的局面，什麼時候delay遮線或遮邊條線、什麼時候立即埋身，極講求位置感與電光石火間的decision making，而尼迪迪半季以來差不多零誤判。

防務以外，基於羅渣士傾向後場組織上前，尼迪迪的缺陣亦造成骨牌式影響。倘用南柏斯文迪，實力見底，退守尚可，駁腳往前場能力欠奉；咸沙祖靴里更連守備也待改進，卻也勝在年輕而可期望改進。短線而言，為了提供傳球outlet，泰利文斯及占士麥迪臣被迫較多墮後，遠離最具威脅的前場half-space，創造機會與支援占美華迪的效率皆下降。華迪近期食白果可視之為正常的均值回歸，惟李城踏入新年走勢稍弱，很難不聯想到尼迪迪之豹隱。

慶幸利物浦一放絕塵，車路士及其下隊伍又頻頻失分，令今晚李城迎抗曼城的二哥之爭已有例行公事意味，輸都唔入肉，讓羅渣士可趁機思量試驗不同戰術陣式，準備防中乏人、準備華迪老化、準備分身歐戰、準備主將被撬。沒錯，李城時刻面對挖角壓力。表面上乃因為擅長造星、揀蟀有眼光，其實僅在於營運模式，本身對戰績目標訂得不高，外援又好、青訓又好，均有充足時間育成，印象中沒有多少個甫進一隊便大放異彩。

羅渣士有充足時間實踐新思維

倒是李城入錯貨的例子同樣俯拾即是，上述的文迪照住簡迪嚟買卻差幾班；還有上次捧盃後既為兼戰歐聯，也為戰術變化，招攬幾個中價貨色卻多數唔啱使。受過教訓，李城深明現實不容自以為天下第一，合理定位做好黑馬本分方為上策；亦有賴泰國班主開明自信，給予下屬真自由，而非假放權搞亂檔攤。再過幾天羅渣士入城才滿一年，猶有空間按部就班實踐新思維打好基礎，務求達致恆常進軍歐洲，最終由黑馬更上層樓吧。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。