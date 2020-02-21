殘陣熱刺主場負萊比錫 摩帥嘆「帶沒有子彈的槍打仗」

摩連奴賽前稱韓國隊前鋒孫興慜或到完季手肘傷才可痊癒，射手哈利卡尼亦預期需到季尾才復出，令熱刺昨仗被迫將中場迪利阿里推前，與盧卡斯莫拉掛帥攻堅。萊比錫最終由中場干拉特賴馬在58分鐘，博得敵衛賓戴維斯犯規獲判12碼，由迪姆華拿一箭定江山，首戰歐聯淘汰賽即響頭炮，惟賴馬末段撞傷左肩退下火線。

萊比錫反客為主 迪姆華拿12碼奠勝

萊比錫昨仗前70分鐘均主導球賽，控球百分比達63%，如非華拿及柏德列舒希克浪費機會，教練拿高斯文認為本可大勝一場。熱刺末段換入拉美拿及尼當比利放手一博，但盧斯素罰球中柱，未能扳平。摩連奴認為一球差距非遙不可及，但問題在兵源緊絀：「你知道拉美拿賽前有多少課操練嗎？零！傷癒就直接踢這20分鐘。這是我們的狀態，就像帶沒有子彈的槍打仗。」他又暗斥英超賽期安排不周，指明晚聯賽對手車路士能以逸待勞。然而，熱刺名宿華度批評摩帥非無彈可用，問題是不願給機會予18歲小將柏洛治，質疑為何後者不獲一席後備。

華度批摩帥不予小將機會

至於奠勝的迪姆華拿，賽後被問及加盟利物浦的傳聞時，向紅軍大送秋波：「利物浦是現時世界最佳球會，與他們拉上關係令我感到自豪。我想我還要學習更多，才能提升到為他們比賽的水平。」華拿與中場尼干古、後衛高路斯達文上半場所穿的球衣，胸前主贊助為黑白色，與其他隊友的彩色不同，疑當場印製有誤。拿高斯文指球衣鬧雙胞，是因為「由酒店出發時遺失了其中一箱衫」。