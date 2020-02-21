日職揭戰幔 老將綻光芒 小白領勝利船啟航 三浦知良再戰頂級聯賽

湘南比馬vs.浦和紅鑽 有線601/661台 晚上18：00直播

今季日職兩名焦點老將，恩尼斯達及三浦知良，所屬球隊神戶勝利船及FC橫濱，隨即將於後日首輪對決，而二人在上周已率先於日職開季記者會碰面，更互相以對方的母語、西班牙語及日語問好。前西班牙隊中場恩尼斯達於2018年中，以天價年薪32.5億日元（約2.3億港元）登陸日職，在今年元旦終助球隊首奪錦標贏得天皇盃，本月初再奪日本超級盃，連取兩冠兼首征亞冠盃即兩連勝，氣勢如虹。

勝利船當勇 近3場盃賽全勝

簽約3年的「小白」，將於明年中約滿，今季很大機會是他在日職最後一個完整球季，小白期望球隊可踢出整體，亦識英雄重英雄，盼有機會可跟三浦知良交手。

FC橫濱時隔13年重返日職舞台，兩名國寶級球員，52歲的三浦知良及41歲的中村俊輔，是今季日職最年長的兩名球員，連同40歲門將南雄太，球隊坐擁3名「40+」老將，他們能否在頂級聯賽再展光輝，也成熱話。三浦在記招上稱，作為升班馬會盡力而為：「球隊只要盡情享受比賽就好，當然從中也要竭盡全力爭勝。」而他亦表明自己仍對比賽充滿熱情，暫未有退役打算。

此外，論40歲的日職球員，不能不提還有將第22季征戰頂級聯賽的大阪飛腳中場遠藤保仁。

水手爭衛冕 陣容實力有增無減

至於衛冕的橫濱水手，成功留住上季日職最有價值球員仲川輝人及神射手馬高斯祖利亞，更升級增強板凳深度，包括從浦和紅鑽搶得混血前鋒安拿胡阿道，還有從大阪櫻花「回家」的中場水沼宏太等，實力有增無減。

但在兩大爭標對手FC東京及川崎前鋒，亦保留原班人馬下，仲川輝人也不敢怠慢：「球隊的踢法會被對手研究得更深入，所以我們季前集訓準備充足，希望能夠在比賽踢出較上季更具攻擊性的足球。」水手上季攻入68球，乃日職攻力最強球隊，也是衛冕的最大本錢。