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2020年2月20日星期四
利物浦不敗斷纜衛冕危 16強遭馬體會拔頭籌 高普指望主場威力
蜂兵2:1挫PSG 夏蘭特7場10球創紀錄
曼聯訪布魯日爭響頭炮 普巴本周復操 傳季尾離隊
卡斯拿斯掛靴選西足總主席
港足總盃首圈兩仗延期
港短池泳賽因疫情取消 奧運達標賽安排未定
勝利船水手亞冠兩連捷分列小組榜首
體壇快訊：基蓮迪拜賽首圈止步
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【明報專訊】（請看附圖）
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