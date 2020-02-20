體育

勝利船水手亞冠兩連捷分列小組榜首

【明報專訊】神戶勝利船昨於亞冠盃G組次輪，憑前鋒古橋亨梧（左）完場前絕殺，作客以1：0擊敗水原藍翼，兩戰全勝續居首。而橫濱水手在主場以4：0大勝FC悉尼，兩連勝下在H組高踞榜首。

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