曼聯訪布魯日爭響頭炮 普巴本周復操 傳季尾離隊

歐霸明晨展開32強，多支爭標分子作客出擊，其中「紅魔」曼聯需訪由歐聯降格的布魯日。有傳中場保羅普巴最快在本周復操，下月候命，但今夏離隊機會仍高。

自去年尾再度足踝受傷後，普巴一直在迪拜作體能訓練，《太陽報》稱曼聯本周再評估其傷勢，準備召他回英全面復操，最快下月伙拍波基斯費南迪斯等坐鎮中場。有傳只剩約1年合約的他，今夏以5000萬鎊（約5.04億港元）獲放行，但《ESPN》報道，曼聯仍有一年單方面續約選項，將「企硬」標價1.5億鎊（約15.1億港元）。

曼聯前日於聯賽挫車路士，以排名爭下季歐聯席位的把握，料較奪歐霸冠軍大，預計今仗作客比利時的布魯日，個別位置將作輪換，料新兵恩哈路將掛帥。

廠兵征奧軍 狼隊迎愛奴

「廠兵」阿仙奴亦面對類似處境，但他們的對手奧林比亞高斯，上月有兩員主力離隊。下周日將於聯賽與阿仙奴交手的愛華頓，領隊安察洛堤表示中場安祖高美斯的足踝傷幾近痊癒，可以候命。而狼隊翼鋒丹尼爾普丹斯，明晨亦會為新東家首戰歐霸，迎戰西甲代表愛斯賓奴。