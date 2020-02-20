利物浦不敗斷纜衛冕危 16強遭馬體會拔頭籌 高普指望主場威力

利物浦上季決賽在萬達大都會球場捧起歐聯獎盃，但重臨福地4分鐘即因角球失守，被沙奧尼古斯混戰抽入。紅軍射手穆罕默德沙拿及後食詐糊，下半場的頭槌亦頂斜，最終利物浦全場8射0中下，首回合先落後1球，隊長佐敦軒達臣更傷出，衛冕之路受嚴重打擊。

尼古斯奠勝 紅軍全場零中龍

馬體會是役只得三分之一控球，但全體球員跑動總數達113.2公里，較紅軍多5.4公里，重現昔日銅牆鐵壁，亦令高普執掌利物浦251場以來，第2次沒有攻門中龍，對上一次已是兩年前分組賽作客0：1不敵拿玻里。馬體會主帥施蒙尼則稱球迷傾力支持，令球隊「由球場外的迴旋處已開展勝利路」。

高普雖然質疑球證受主隊球迷氣氛影響，但覺得賽果大致合理。他亦似乎認為紅軍再度作客西班牙，較上屆4強首回合以0：3不敵巴塞有進步：「我們曾在類似環境作賽，失去一點集中力，但今晚不像會一再失球。下仗移師另一個球場，是我們的球場，馬體會的感受將不一樣。他們很多人展露笑容，沒錯這是一場重要勝利，但還未完結」。

半場換走文尼免領紅

事實上，馬體會上季在16強首回合領先兩球，次回合被祖雲達斯前鋒基斯坦奴朗拿度連中三元，以2：3反負出局。利物浦則有4：0反勝巴塞的奇蹟可依（見表），高普更下戰書「歡迎（馬體會）到訪晏菲路」。他又指半場換走有黃牌在身的翼鋒沙迪奧文尼，是避免他被針對犯規、報復而領紅牌。