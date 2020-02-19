敢言劍神 毋懼禁令訴不公 美國花劍世界冠軍 矛頭曾指特朗普

去年8月初，美國發生兩宗大規模槍擊案，相隔一周的泛美運動會上，英博登助美國隊在團體賽衛冕，奏國歌時在頒獎台單膝下跪。美國奧委會翌日表示會就此事處分，惟英博登未有懼色，再於社交平台表明立場：「我深愛國家，但這份自豪感正被不同缺點磨滅，包括種族歧視、（沒有）槍械管制、新移民政策，首當其衝的是一個散播仇恨的總統（特朗普）。」

下跪抗種族歧視 遭美奧委會列觀察名單

英博登絕非靠言論上位，他既貴為前世界一哥，亦曾出戰兩屆奧運，4年前更以後備身分上陣，助美國隊摘下84年來首面男花團體銅牌。他在去年泛美運動會決定以此方式表態，幾乎賭上三征奧運的機會。美國奧委會其後對他公開譴責，並訂下12個月觀察期，警告若企圖在東京奧運作類似行動，或影響出賽資格。

然而在公義和自身利益之間，英博登的態度向來堅定：「我不惜放棄在頒獎台上的榮譽，爭取大家關注更重要的事，請各位用自己的平台帶來改變。」他周末出戰世界盃埃及站前，本月初於花劍大獎賽都靈站摘銅，出賽前一天不忘在社交平台分享支持槍械管制的消息，似乎沒因被觀察而噤聲。

俊俏外貌獲封男神 當模特兒爭曝光率

運動場外，英博登更被譽為「男神」，他曾為LV、Marc Jacobs等名牌行天橋，2016年出戰里約熱內盧奧運時，有外媒形容他為「今屆最型運動員」。

英博登早於2012年倫敦奧運後，接受模特兒公司招攬，盼藉此為劍擊生涯爭取曝光率。被問及如何平衡運動員和模特兒工作，英博登的定位清晰，明言會為劍擊放棄後者，又強調發聲的重要性：「學習拒絕別人，總不能兼顧所有事，要在適當時候做適當的事。」