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2020年2月19日星期三
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【明報專訊】36歲比利時籍名將「阿金」克莉絲達絲（圖），時隔7年再戰女子網壇，昨於迪拜錦標賽首圈對西班牙籍好手梅古露莎，以直落兩盤2：6、6：7（6：8）飲恨。
（法新社）
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