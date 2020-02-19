體育

阿金復出首戰敗陣

【明報專訊】36歲比利時籍名將「阿金」克莉絲達絲（圖），時隔7年再戰女子網壇，昨於迪拜錦標賽首圈對西班牙籍好手梅古露莎，以直落兩盤2：6、6：7（6：8）飲恨。

（法新社）

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