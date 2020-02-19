孫興慜手臂骨折 萊比錫伺機拔刺 迪姆華拿作客搶攻 少帥認經驗遜摩連奴

熱刺 vs. RB萊比錫 now643台、有線616/656台、MyTVSuper303台 明晨04：00直播

阿特蘭大 vs. 華倫西亞 now644台、有線601/661台 明晨04：00直播

熱刺禍不單行，繼箭頭哈利卡尼今年1月受傷需長唞後，近5次上陣獨取6球的孫興慜，也因日前險勝阿士東維拉後發現手臂骨折，今周需做手術，摩連奴稱對方或收咧，肯定無緣鬥RB萊比錫，以及周六作客車路士的英超打吡戰。熱刺前線只餘盧卡斯莫拉及貝雲積可用，對近年在德國球壇異軍突起的萊比錫，肯定是喜訊。

孫興慜恐與卡尼齊收咧

萊比錫於2016年升上德甲後成績可人，先後參戰2017/18年和今季歐聯，不同之處是今屆首晉16強，去夏由賀芬咸過檔執教的拿高斯文居功不少。出身於奧格斯堡青年軍的他，20歲便因膝部重創掛靴，至28歲執教賀芬咸，成為德甲歷來最年輕教頭，至今履歷並無頂級賽冠軍，故坦言：「我只有德國盃淘汰賽經驗，摩連奴卻應有盡有，他明白領先和落後時的部署。」摩連奴早前已趁空「吼路」，現場觀看萊比錫作客拜仁慕尼黑的德甲榜首戰。

萊比錫今季德甲暫落後榜首拜仁1分，歐聯分組賽則首名出線。這些佳績需歸功23歲德國隊射手迪姆華拿，他今季各項賽事上陣31次，貢獻25球和10次助攻，今晨賽事上演前，他在歐洲五大聯賽，只不及多蒙特的艾寧夏蘭特、巴黎聖日耳門（PSG）的基利安麥巴比和拜仁的羅拔利雲度夫斯基，傳聞今夏以5000萬鎊（約5億港元）轉會費加盟利物浦。

阿特蘭大「夫添」迎殘陣華倫

同日歐聯「真新丁」阿特蘭大，將在聖西路球場挑戰華倫西亞，「夫添」的主隊暫是意甲入球最多一隊，場均入2.63球，五大聯賽中只不及拜仁、多蒙特及PSG，或可趁敵軍4將因傷停缺陣，再度爆冷。