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2020年2月18日星期二
歐聯16強開戰 四大鋒將駁火
PSG征多蒙特 兩新星鬥攻
四大鋒將歐聯數據
東京馬拉松取消公眾組 疫情蔓延減規模 逾3萬人受影響
港欖挑戰者賽摘亞 智利站誓衝冠圓夢
利安納膺明星賽MVP獻高比
廠兵拆紐返勝軌 奧斯爾破入球荒
皇馬主場失分 榜首優勢減至1分
體壇快訊：飛馬菁英盃圖挫理文升次席
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【明報專訊】（請看附圖）
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