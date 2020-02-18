歐聯16強開戰 四大鋒將駁火

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紅軍重臨福地 文尼當勇掛帥

利物浦上季捧起歐聯冠軍獎盃，正是在馬德里體育會主場萬達大都會球場。明晨重臨福地出戰歐聯16強首回合，領隊高普卻稱「這只是一個球場」。

真正令他欣喜的是，應屆非洲足球先生沙迪奧文尼腿筋及時傷癒，日前英超作客諾域治時，後備上陣兼一箭定江山。高普說：「具質素的後備對球隊有很大助力。文尼本可掛帥，但不應連續兩場擔正，他今仗已準備就緒。」助攻文尼的佐敦軒達臣則說：「文尼走位精彩，控球和臨門一腳都棒極了。他的回歸實是好事。」

高普拒輕敵 莫拉達冀翻身

「埃及文明」進攻組合料強勢歸位，但不代表高普征馬體會可掉以輕心：「對手西甲入25球和失17球都是不多的。他們曾傷兵纍纍，但艾華路莫拉達日前聯賽作客華倫西亞已後備上陣，我也聽到迪亞高哥斯達已復操，祖奧菲歷斯可候命。」高普又強調，敵帥施蒙尼像自己般屢敗屢戰，「我喜歡他，他充滿競爭力」。

莫拉達被車路士外借至馬體會逾1年，近兩季上陣41次只入16球，是以會方上月從大連人，借得舊部恩歷克卡拉斯高，並因曼城被歐洲足協罰禁戰歐洲賽兩年，傳言馬體會有意在今夏回購對方射手阿古路，莫拉達為此誓爭取表現。

（歐聯消息）