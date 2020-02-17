體育

余翠怡再奪輪椅劍擊世盃分站冠軍

【明報專訊】香港輪椅劍擊隊昨出戰IWAS世界盃匈牙利站個人賽，其中余翠怡在女子A級花劍賽小組賽6戰全勝後，一路殺入決賽，並以15：10擊敗烏克蘭隊選手莫克惠治，事隔19個月再贏得世界盃金牌。

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