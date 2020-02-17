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2020年2月17日星期一
藍紅大戰得中場得天下 簡迪:為前四必勝 波基斯獲高爾讚具質素
文尼復出爭議奠勝 紅軍捕雀17連捷
曼城或遭褫奪2013/14年冠軍 傳皇馬今夏18億斟史達寧
曹星如征約旦爭東奧資格
美斯6年首連續4輪食白果 巴塞小勝
拜仁大勝科隆 1分壓萊比錫續居首
熱火小將膺入樽王 明星賽MVP獎改名紀念高比
余翠怡再奪輪椅劍擊世盃分站冠軍
體壇快訊：印尼日本亞洲團體賽封王稱后
電視精選
余翠怡再奪輪椅劍擊世盃分站冠軍
【明報專訊】香港輪椅劍擊隊昨出戰IWAS世界盃匈牙利站個人賽，其中余翠怡在女子A級花劍賽小組賽6戰全勝後，一路殺入決賽，並以15：10擊敗烏克蘭隊選手莫克惠治，事隔19個月再贏得世界盃金牌。
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